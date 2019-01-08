Görele
Belediye Başkanı Tolga Erener
, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
" olması dolayısıyla gazetecilerle biraraya geldi.
Bir restoranda gerçekleştirilen etkinlikte Erener, gazetecilerin günlerini kutladı.
Erener, yaptığı konuşmada, gazeteciliğin haber alma konusunda çok önemli görev üstlendiğini belirterek, "Gazeteciler çok önemli bir mesleği icra ediyorlar. Hepimizin sonuçta haber almaya ihtiyacı var." dedi. Görele Belediyesi
olarak çok güzel işlere imza atıp, çok doğru projeler üretip hayata geçirdiklerini ifade eden Erener, şunları kaydetti:
"Bunları yaparken sizlerin çok büyük desteklerini aldık ve tanıtımını sağladık. Elimizden geldiği sürece el birliğiyle Görele'de değişimi yaşatıyoruz. Görele'de bu değişimi yaşatırken, şeffaf bir belediyecilik ortaya koyup, vatandaşlarımızın fikirlerine önem verdik."