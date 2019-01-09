Karaman
Valisi Fahri Meral, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Meral, mesajında, basın sektörü çalışanlarının haklarını düzenleyen Basın İş Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 1961 tarihinden bu yana 10 Ocak tarihinin "Çalışan Gazeteciler Günü" olarak kutlandığını anımsattı.
Demokrasinin temel taşlarından olan basının düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracı olduğunu ifade eden Meral, şunları kaydetti:
"Bu anlamda kurumlarla bireyler arasında bilgi akışını sağlayarak, demokrasinin korunmasında önemli bir görev üstlenmektedir. Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsız, objektif, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazetecilerimiz, günün her saatinde ve zor şartlarda, sorumluluk duygusu içinde toplumumuzu bir taraftan gelişen olaylar karşısında aydınlatırken bir taraftan da halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir kamu görevi yerine getirmektedirler."