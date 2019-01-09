10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Murzioğlu, mesajında, basın emekçilerinin demokrasinin sağlıklı işlemesinde önemli rol üstlendiklerine vurgu yaptı.



Gazetecilik mesleğinin, toplumsal bilinci artırmak, güçlendirmek ve kamu yararını her zaman ön planda tutmak açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirten Murzioğlu, halkın gözü ve kulağı olan, zor şartlar altında çalışan basın sektörünün emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladığına işaret etti.



"Gazetecilik onurlu ve çok anlamlı sorumluluklar taşıyan bir meslek. Bu işe gönül veren arkadaşlarımızın yaşadıkları zorlukları, gece gündüz verdikleri emeği toplum olarak takdir etmememiz olanaksız." ifadesinde bulunan Murzioğlu, şöyle devam etti:



"Basınımız, geçmişten günümüze kadar önemli bir gelişme göstererek, yazılı ve görsel boyutunun yanı sıra, sanal ortamda da etkinliğini her geçen gün artırmakta olup demokrasimizin güçlenmesine katkılar sağlamaktadır. Bu gelişmede, şüphesiz en büyük pay, görevini fedakarca yapan basın çalışanlarına aittir. Samsun basını, kentin gelişmesine önemli katkı sağlıyor. Halkın bilinçlenmesi, barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesinde önemli bir görev üstlenen basın çalışanları, bu görevlerini farklı görüş ve düşünceleri objektif ve tarafsız yayın anlayışıyla yerine getirmektedirler. Samsun basınının, son yıllarda gazetecilik, televizyonculuk, radyo yayıncılığı, internet haberciliği gibi alanlarda önemli gelişmeler göstererek ülkemizde saygın bir yere gelmesi de bizleri ayrıca gururlandırmaktadır."



Murzioğlu, hızla büyüyen ve gelişen Samsun'un gerek ekonomik gerekse sosyal olarak geldiği noktada sivil toplum örgütlerinin yanı sıra basın kuruluşlarının da katkısının azımsanmayacak derecede büyük olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Bu duygu ve düşüncelerle Ulu Önder Atatürk'ün 'Basın bir milletin müşterek sesidir' ilkesinden hareketle, basın ahlak esasları çerçevesinde çalışmalarını büyük bir özveriyle devam ettiren tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü bir kez daha içtenlikle kutluyor, ebediyete intikal eden basın çalışanlarını rahmetle anıyorum."

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