10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Vali Demirtaş, mesajında, basın kuruluşları ve çalışanlarının toplumu her platformda bilgilendirme, aydınlatma ve kamuoyu oluşturma gibi görevleri en zor şartlarda dahi ifa ettiğini belirtti.



Basın çalışanlarının, üstlendikleri görevi ilkeli, bağımsız ve tarafsız bir anlayışla yerine getirerek toplumsal barış, huzur ve güvenin sağlanmasında, yerelde ve genelde tespit edilen sorunların çözülmesinde çok önemli katkılar sağladığını vurgulayan Demirtaş, mesajına şöyle devam etti:



"Güçlü bir toplum olmanın en önemli basamaklarından biri olan basın kuruluşlarımızın, demokrasimizin de en önemli dayanaklarından biri olduğu gerçeğinden hareketle; kentimizin gelişip kalkınması yolunda basın ve medya kuruluşlarımız ile daima diyalog halinde olmaya devam edeceğimizi vurguluyor, tüm meslek mensuplarımıza aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."

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