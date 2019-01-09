Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

26 dakika önce

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, System.String[]
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Demirtaş, mesajında, basın kuruluşları ve çalışanlarının toplumu her platformda bilgilendirme, aydınlatma ve kamuoyu oluşturma gibi görevleri en zor şartlarda dahi ifa ettiğini belirtti.

Basın çalışanlarının, üstlendikleri görevi ilkeli, bağımsız ve tarafsız bir anlayışla yerine getirerek toplumsal barış, huzur ve güvenin sağlanmasında, yerelde ve genelde tespit edilen sorunların çözülmesinde çok önemli katkılar sağladığını vurgulayan Demirtaş, mesajına şöyle devam etti:

"Güçlü bir toplum olmanın en önemli basamaklarından biri olan basın kuruluşlarımızın, demokrasimizin de en önemli dayanaklarından biri olduğu gerçeğinden hareketle; kentimizin gelişip kalkınması yolunda basın ve medya kuruluşlarımız ile daima diyalog halinde olmaya devam edeceğimizi vurguluyor, tüm meslek mensuplarımıza aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:04 Kaynak: AA

Mahmut Demirtaş, Adana, Gazeteciler Günü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cezaevindeki Ağabeyinin Eşine Tecavüz Eden Zanlı Kendisini, "Alkollüydüm, Hatırlamıyorum" Diyerek Savundu Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Sadık: Dünyaya Gözümü Fenerbahçeli Açtım

4 Yıl Aradan Sonra Adana'ya Yağan Karı İzleyen Vatandaş: Bu Beyaz Yağmur mu Son Dakika! Palu Ailesinin Evini Polisler Bastı! Gözaltı İşlemi Uygulanıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 11:30:09. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]