10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.



Karaloğlu, mesajında, 7 gün, 24 saat vatandaşların doğru bilgiye ulaşması için mesai harcayan tüm gazetecilerin gününü kutladığını bildirdi.



Tarafsız ve objektif basının, demokratik toplumların olmazsa olmazı, milli birliğin sağlanmasında, hak ve özgürlüklerin korunmasında önemli bir mihenk taşı olduğunu ifade eden Karaloğlu, mesajına şöyle devam etti:



"Şüphesiz ki basın mensupları, halkımızın kanaat ve beklentilerinin tarafsız bir şekilde gündeme taşıyıp kamuoyuyla paylaşarak hayati bir görevi yerine getirmektedir. Her an, her yerde ve büyük bir özveriyle görevinin başında olan basın çalışanları bu görevi ifa edebilmek için zaman mefhumu gözetmeksizin çalışmaktadır. Yaptığımız her işte, attığımız her adımda, basın çalışanlarının ortaya koydukları emek ve gayrete şahidiz. Yerelden ulusala, uluslararasına, çok sayıda önemli organizasyona, güven içerisinde ve başarılı bir şekilde ev sahipliği yapan Antalya'da, turizm sektörü başta olmak üzere, tüm sektörlerin başarıya ulaşmasında ve bu başarının da ülkemiz ekonomisine olumlu yönde yansımasında, basın çalışanlarının çok önemli rolü ve katkıları bulunmaktadır. Yakaladığımız istikrarı devam ettirmek ve daha büyük başarılara imza atmak için de bizlere olduğu kadar basın mensuplarına da büyük bir sorumluluk düşmektedir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da basın çalışanlarımızın, milli bir hedef olarak, ülkemizin 2023 hedeflerine giden zorlu yolları, fikirleriyle, kalemleriyle aydınlatmaya devam edeceklerine can-ı gönülden inanıyorum. Tüm basın çalışanlarımıza özverili katkılarından dolayı içtenlikle teşekkür ediyor, şehrimize, ülkemize ve milletimize katkılarının aynı duyarlılıkla devam etmesini temenni ediyorum."



Atay Uslu



AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, gazetecilerin zor şartlarda, dünyanın farklı bölgelerinde, çatışma ortamlarında can güvenliklerini riske atarak kamusal bir görev yerine getirdiğini kaydetti.



Gazetecilerin ve medya mensuplarının, demokrasinin temel taşlarından olan, farklı görüş ve düşünceleri objektif bir şekilde aktararak kamuoyunun doğru bilgilenmesine vesile olduğunu belirten Uslu, "24 saat, 365 gün gece gündüz en zor şartlarda çalışan gazetecilerin ve basın mensuplarının doğru, tarafsız, hızlı ve sağlıklı bilgilendirme çabalarını kutluyorum. Dünyanın bir çok bölgesinde doğru ve eksiksiz habercilik anlayışı ile fedakarca görev yapan, başta Suriye, Arakan ve Filistin olmak üzere yaşanan acıları dünyaya duyurmak için canını tehlikeye atan ve bu uğurda hayatını kaybeden tüm gazetecileri saygı ile anıyorum. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü en içten dileklerimle kutluyorum." ifadesini kullandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Eren Erdem Hakkında Çıkarılan Yakalama Kararına Tepki Gösteren Baba Hasan Erdem İşten Çıkarıldı

Bu Köyde 3 Asırdır Dededen Toruna Kaz Yetiştiriciliği Yapılıyor

Beşiktaş, Hazırlık Maçında Helmond Sport'u 1-0 Yendi

Trabzonspor, ADO Den Haag'ı 3-1 ile Geçti