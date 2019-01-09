10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.



Vali Günaydın mesajında, Kayseri'nin kalkınmasında, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda gelişmesinde önemli katkılar sağlayan yerel basının büyük özveriyle çalışmasının toplum nezdinde takdirle karşılandığını belirtti.



Basının, milletin vicdanın sesi olduğunu aktaran Günaydın, şunları kaydetti:



"Günün her saatinde haber peşinde koşan, zor şartlar altında çalışıp, sorumluluk duygusu içinde toplumu aydınlatan, halkın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir kamu görevini yerine getiren, ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine gündeme taşıdıkları konularla katkı sağlayan değerli basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, ilimize ve ülkemize verdikleri hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, faydalı ve başarılı çalışmalarının devamını diliyorum."



Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de toplumun huzur ve mutluluğunun temininde medyanın da çok önemli görev üstlendiğini belirtti.



Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da gazetecilerin halkın sesi olduğunu, düşünceleri ve yorumları ile demokrasinin güçlenmesine katkı sunduğunu aktardı.



Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da kamuoyunu aydınlatmak üzere gece gündüz demeden fedakarca görev yapan gazetecilerin kente önemli katkı sunduğunu belirtti.



Öte yandan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, CHP İl Başkanı Ümit Özer ve Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da yayımladıkları mesajda 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

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