Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

12 dakika önce

Muğla Valisi Esengül Civelek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Muğla Valisi Esengül Civelek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Vali Civelek, mesajında, basın kuruluşları ve çalışanlarının toplumu her platformda bilgilendirme, aydınlatma ve kamuoyu oluşturma gibi görevleri en zor şartlarda dahi ifa ettiğini belirtti.


İçinde bulunduğumuz bilgi çağında iletişim ve haberleşme alanlarında yaşanan teknolojik gelişmeler ve dönüşümlerle birlikte bilgiye ve habere erişim kanallarının arttığını ifade eden Civelek, mesajında şu görüşlere yer verdi:


"Günümüz dünyasında basın mensupları vatandaşların doğru ve tarafsız haber alma hakkını gözeterek kamuoyunun bilgilendirilmesinde kilit rol oynamaktadır. Basın mensuplarının meslek etiğini her şeyin üstünde tutması ve kişilik haklarına saygılı habercilik anlayışını benimsemesi büyük önem arz etmektedir. Doğru objektif, ilkeli ve dürüst yayıncılık prensiplerinden ödün vermeyen, kamuoyunu aydınlatmak için her koşulda özveriyle, sorumluluk duygusu içinde çalışan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, sağlıklı, mutlu, başarılı bir yıl geçirmelerini temenni ederim."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:43 Kaynak: AA

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