Bartın
Valisi Sinan Güner
, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Güner, mesajında, basın kuruluşları ve mensuplarının ülkenin ve Bartın'ın sorunlarını, ihtiyaçlarını, taleplerini yetkililere ve kamuoyuna aktaran, sorunların çözümünde önerileriyle toplum mekanizmasının daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olmaya yönelik bir kamu hizmetini yerine getirdiğini belirtti.
Tüm basın mensuplarının bu özel günlerini içtenlikle kutladığını aktaran Güner, "Bu duygu ve düşüncelerle basın ahlak ve meslek ilkelerine bağlı olarak, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesinde büyük rol üstlenen değerli basın mensuplarımıza sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini temenni ederim." ifadelerini kullandı.