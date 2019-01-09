Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

2 saat önce

Bartın Valisi Sinan Güner, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, System.String[]
Bartın Valisi Sinan Güner, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Güner, mesajında, basın kuruluşları ve mensuplarının ülkenin ve Bartın'ın sorunlarını, ihtiyaçlarını, taleplerini yetkililere ve kamuoyuna aktaran, sorunların çözümünde önerileriyle toplum mekanizmasının daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olmaya yönelik bir kamu hizmetini yerine getirdiğini belirtti.

Tüm basın mensuplarının bu özel günlerini içtenlikle kutladığını aktaran Güner, "Bu duygu ve düşüncelerle basın ahlak ve meslek ilkelerine bağlı olarak, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesinde büyük rol üstlenen değerli basın mensuplarımıza sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini temenni ederim." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:01 Kaynak: AA

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