Gümüşhane
Belediye Başkanı Ercan Çimen
ve Gümüşhane Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Sezai Köprülü
, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
dolayısıyla mesaj yayınladı.
Çimen, mesajında. gazeteciliğin kamuoyunu bilgilendirmek adına önemli bir meslek olduğuna işaret etti.
Basının demokrasinin vazgeçilmez gereklerinden olduğuna vurgu yapan Çimen, şunları kaydetti:
"Gazetecilik, her koşulda gerektirdiği dinamizm ve fedakarlığıyla icrası zor, ülkenin vicdanı olma vasfını elinde bulunduran nadide mesleklerden birisidir. Basın mensuplarımızın, her konuda yapıcı, toplumu doğru bilgilendirme amaçlı olarak, sorumluluk bilinciyle hareket edeceklerine ve başarılı olacaklarına inanıyorum. Bütün basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun. Bu önemli gün vesilesiyle bütün basın çalışanlarına huzurlu, mutlu ve başarılı bir meslek hayatı diliyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum."
"Medyanın demokratik toplumların olmazsa olmazı"
Gümüşhane Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Köprülü de mesajında, medya dünyasında çalışma şartlarının her geçen gün zorlaştığını savundu.
Medya çalışanlarının olarak üzerindeki yükün sürekli arttığını belirten Köprülü, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Bizler kamuoyu adına görev yapan kişiler olarak anayasada belirtilen haber alma hakkımızın korunmasını yetkililerden bekliyoruz. Toplumda ne olup bittiğini ancak medya sayesinde öğrenebildiğimizi, medyanın demokratik toplumların olmazsa olmazı olduğunu unutmayalım. Güçlü gazeteci, güçlü basın kuruluşunun, güçlü basın kuruluşları da güçlü demokrasinin tesisini sağlayacaktır. Ülkemizin ve kentimizin sorunlarını kamuoyuna aktaran ve sorunların çözümünde önerileriyle toplum mekanizmasını daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan, çalışma yeri, zamanı belli olmayan ve fiilen tatil hakkı bulunmayan tek mesleğin temsilcileri değerli meslektaşlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."