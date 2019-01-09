Artvin Valisi Yılmaz
Doruk, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
" dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi. Devlet Su İşleri
Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen programda konuşan Vali Doruk, basının bir nevi kamu görevi icra ettiğini söyledi.
Basın mensuplarının gördükleri sorunları bazen doğrudan ilgili makamlara, bazen de basın yayın organları aracılığıyla gündeme taşıdıklarını belirten Doruk, "Bizler de doğrudan iletişim kurmak için bu tarz toplantıları yapmak istiyoruz. Basın mensupları gezip dolaşarak sorunları yerinde tespit ettiği için, eksiklikleri sizlerden dinlemek, doru kararlar vermemiz açısından önemli." dedi.
Doruk, kentin bir adım daha ileriye gitmesi, ortamın daha yaşanılabilir bir hal alması için kamu, sivil toplum ve basının koordineli çalışması gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:
" Türkiye
'de ve dünyada Artvin'e dair iyi bir algı var. Bizler de bu algıyı daha ileriye taşımak için basınla işbirliği içinde çalışma arzusundayız. Vahşi ve eşine az rastlanır güzellikteki doğası ve kültürüyle geleceğini, gelişimini turizme dayandıran bir kent olan Artvin'e daha çok turist
çekebilmek için tanıtım noktasında basına büyük işler düşüyor. İlimize ilgiyi daha da artırmalıyız. Bunun için birlikte çalışacağız."
Artvin'de basının ne kadar zor şartlar altında görev yaptığının farkında olduklarını vurgulayan Doruk, basın mensuplarına yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ederek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.
Toplantıya, Vali Yardımcısı İdris Akça
, DSİ Bölge Müdürü Celal Tokalak, Artvin Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Zeki Alkan
, Artvin Faal Gazeteciler Derneği Başkanı Turan Şentürk, kentte faaliyet gösteren yerel ve ulusal basın kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.