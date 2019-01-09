Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay
, ekonomik ve sosyal açıdan basın emekçilerinin daha iyi şartlar altında çalışmasını temenni ettiğini belirtti.
Toruntay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
dolayısıyla yayımladığı mesajında, basının halkın haber almasını sağlayan önemli ve etkin bir denetim organı olduğunu ifade etti.
Basının, demokrasilerin olmazsa olmaz unsurları arasında yer aldığını vurgulayan Toruntay, şunları kaydetti:
"Kamuoyunu bilgilendirmek için gecesini gündüze katarak haber peşinde koşan basın emekçilerimiz, zor şartlar altında, toplumu ilgilendiren olayları büyük bir sorumluluk bilinciyle aktarma gayretindedir. Basın emekçilerimiz, ayrıca vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini de yayın organlarında duyurarak oldukça önemli bir kamu görevini yerine getirmektedir. Kimi zaman canı pahasına haber peşinde koşan basın emekçilerimiz, gündeme getirdikleri konularla ülkemizin kalkınmasına ve ilerlemesine de katkı sunmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle ekonomik ve sosyal açıdan basın emekçilerimizin daha iyi şartlar altında çalışmalarını temenni eder, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarım."