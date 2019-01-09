10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

AK Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan ve Mehmet Yavuz Demir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan ve Mehmet Yavuz Demir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.





Gökcan, mesajında, gazetecilerin toplumun bilgilendirilmesi ve aydınlatılması gibi önemli bir görevi yerine getiren, demokrasinin güçlü ve sağlam temeller üzerine oturtulmasında, fikir ve düşünce hürriyetinin geliştirilmesinde önemli bir görevi üstlendiğini belirtti.





Gazetecilerin, kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra ettiklerini ifade eden Gökcan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:





"Gazeteci arkadaşlarımız, ilkeli yayıncılık anlayışıyla olayları tarafsız bir şekilde halka aktararak, vatandaşın en doğal hakkı olan zamanında, doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletin vicdanına ses olmaktadırlar. Bizlerin gönlünde ayrı bir yeri olan yerel basınımızın değerli gazetecileri ilimizde olan gelişmeleri, yapılan faaliyetleri ve çalışmaları hemşehrilerimizle paylaşıp vatandaşlarımızla devlet arasında köprü görevi görerek güzel şehrimizi kültürel, sosyal, turizm ve ekonomik gelişmesinde aktif rol oynamaktadır. Bu vesile ile yeryüzü cenneti Muğla'mızda yerel ve ulusal gazetecilik görevini yapan tüm gazeteci meslektaşlarımın gününü kutlar, meslek hayatlarında başarılar dilerim."



Milletvekili Demir ise mesajında, basının demokratik ve günlük yaşamın olmazsa olmazlarından olduğunu bildirdi.





Basının en önemli ögesi olan haberlerin toplumun sorunlarının dile getirilmesinde kendilerinin en büyük yardımcısı olduğunu ifade eden Demir, açıklamasında şunları kaydetti:





"Bin bir emeklerle ürettiğiniz haberler, fotoğraflar ve görüntüler ülke basınımızda, zaman zaman da uluslararası basın kuruluşlarımızın sayfalarında yer alarak bizleri temsil etmektedir. Bu anlamda siyaset kurumunun şekillenmesinde basının yeri oldukça büyüktür. Yeryüzü cennetimiz Muğla'mızda gazetelerde, televizyon kanallarında, internet sitelerinde, radyolarında kamuoyunun bilgilendirilmesi adına hakkıyla görevlerini yapan gazeteci arkadaşlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, üstün başarılar diliyorum."

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