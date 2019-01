10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akın, mesajında, basın mensuplarına sosyal ve ekonomik haklar sağlayan kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 10 Ocak 1961'in Türkiye'de "Çalışan Gazeteciler Günü" olarak kabul edildiğini ifade etti.



Demokrasinin gelişmesinde ve sorunsuz bir toplum oluşturulmasında önemli bir paya sahip olan gazetecilik mesleğinin, vatandaşlarını her konuda bilgilendirmesi, bilinçlendirmesi ve toplumsal sorunları dile getirerek kamuoyu oluşturulmasında da önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Akın, özellikle son yıllarda iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak internet ve sosyal medyadaki etkinliğin arttığını belirtti.



Bu nedenle basının ülke ve dünya gündeminde yaşanan gelişmelerden vatandaşları an be an haberdar ederek anında geri dönüşler alabildiğine işaret eden Vali Akın, şunları kaydetti:



"Son yıllarda ülkemizin bulunduğu coğrafyada tüm dünyayı yakından ilgilendiren önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Gündemin çok hızlı değiştiği ülkemizde gazetecilerimizin kamuoyuna haber servis ederken milletimizin menfaatleri doğrultusunda doğru, tarafsız, hak ve özgürlükleri gözeterek yayın yapması büyük önem taşımaktadır. İnanıyorum ki gazetecilerimiz, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da basın meslek ilkeleri doğrultusunda mesleğini icra edecek, toplumun sesi ve vicdanı olma yolundaki gayretlerini sürdüreceklerdir. Vatandaşlarımızın haber alma ihtiyacını karşılayan başta yerel basınımız olmak üzere tüm basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, tüm gazetecilerimize görevlerinde kolaylıklar diliyorum."



Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci de Kırşehir'de ilkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışı içerisinde çalışmalarını sürdüren basın çalışanlarının, bu anlamlı günlerinin 58. yıl dönümünü içtenlikle kutladığını ifade etti.



Basın kuruluşlarının hızla gelişen kitle iletişim araçları ile birçok görev ve sorumluluğu yerine getirdiğini bildiren Bahçeci, şöyle devam etti:



"Anadolu'nun parlayan yıldızı Kırşehir'de tüm sektörlerini başarıya ulaşmasında ve bu başarının da ülkemiz ekonomisine olumlu yönde yansımasında, basın çalışanlarının çok önemli rolü ve katkıları bulunmaktadır. Zorlu koşullarda dahi mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini yerine getirerek kamuoyunun doğru ve tarafsız olarak bilgilendirilmesinde önemli rol oynayan ve bu sayede kamu hizmetlerinin yürütülmesinde önemli katkıları olan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, aileleriyle birlikte daha nice mutlu, sağlıklı ve başarılı yıllar dilerim."

