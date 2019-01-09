10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fikret Ünsal ve Anadolu Basın Birliği (ABB) Genel Başkan Yardımcısı Kemal Çağlayan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fikret Ünsal ve Anadolu Basın Birliği (ABB) Genel Başkan Yardımcısı Kemal Çağlayan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Ünsal, mesajında, gazetecilerin zor şartlar altında görev yaptığına değinerek, "Gazeteciler zor şartlar altında ve sorumluluk duygusu içerisinde bir taraftan gelişen olaylar ve teknolojiyle birlikte toplumu bilgilendirirken bir taraftan da halkın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir kamu görevini yerine getirmektedirler." ifadelerini kullandı.



Gazeteciliğin fedakarlık isteyen, zahmetli bir görev olduğunu belirten Ünsal, şunları kaydetti:



"Basın mensuplarının haklarının korunması, çalışma şartlarının günün ihtiyaçlarına göre güncelleştirilmesi ve iyileştirilmesi için tüm çalışmalar bir an önce yapılmalı. Hak ve özgürlüklerin evrensel standartlara kavuşması medyamıza daha da güç kazandıracaktır. Yeni sistemde daha aktif olacak basın mensupları daha rahat haberlerini kamuoyu ile paylaşacaktır."



Rahatsızlığı ve devam eden tedavi sürecinden dolayı meslektaşları ile bir arada olamadığına üzüldüğünü aktaran Ünsal, basın mensuplarının görevlerini yaparken hukukun evrensel standartlarından sapmaması, kişilerin temel hak ve hürriyetlerine saygılı olması ve meslek etiğini her şeyin üzerinde tutması gerektiğini ifade etti.



ABB Genel Başkan Yardımcısı Kemal Çağlayan da mesajında, basının halkla yönetim arasında bir köprü vazifesi gördüğünü, bundan dolayı 10 Ocak'ın basın çalışanları için önemli bir gün olduğunu vurguladı.



Basın kuruluşlarının siyasi, ekonomik ve kültürel değerlerin korunması ve geliştirilmesinde çok önemli misyonlar üstlendiğine dikkati çeken Çağlayan, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Basın kuruluşlarında görev yapan gazeteciler, toplumun çıkarlarını göz önünde bulundurarak halkın doğru haber alma özgürlüğü yolunda hizmet etmek gibi büyük bir görevi üstlenmiş durumdadır. İlimizde görev yapan gazetecilerimizin bu görevi başarıyla sürdüklerine olan inancım tamdır. Tarafsız ve ilkeli yayınlarıyla vatandaşlarımızın gözü kulağı olmaya özen gösteren çalışan gazetecilerimizin ekonomik sorunların yaşanmadığı daha hür bir ortamda hizmet etmelerini diliyor, basınımızın değerli çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."

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