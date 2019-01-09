10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti (NGC) Başkanı Bayram Ekici, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti (NGC) Başkanı Bayram Ekici, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.





Belediye Başkanı Seçen, Türkiye'nin her alanda büyüme, kalkınma ve gelişmesinde ortaya konulan çalışmaların kamuoyu ile paylaşılmasında medyanın vazgeçilmez bir öneme sahip olduğunu belirtti.



Yaşadığı kentlerin sorunlarını kamuoyuna aktaran, sorunlara karşı da etkin çözüm önerileri ile toplum mekanizmasının daha sağlıklı şekilde işlerliğinin sağlanmasına yardımcı olan gazetecilerin yorum ve düşüncelerinin oldukça önemli olduğuna inandığını aktaran Seçen, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti.



AK Parti Nevşehir İl Başkanı Yanar da gazetecilerin toplumun aydınlatılmasında, bilgilendirilmesinde, demokrasinin güçlü ve sağlam temeller üzerine oturtulmasında büyük rol oynadığını bildirdi.



Demokratik ve şeffaf bir toplumu mümkün kılan en önemli unsurlardan birinin, özgür ve tarafsız basının varlığı olduğunu belirten Yanar, Türkiye'de basının önemli ilerlemeler gösterdiğini ve ülkenin bugün geldiği seviyeye ulaşmasına da büyük katkıda bulunduğunu kaydetti.





NGC Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Sekreteri Ekici ise mesajında, demokrasinin temel taşlarından olan basının düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün kısıtlanmaması gerektiğini vurguladı.



Gazetecilerin devlet ile vatandaş arasında köprü görevi gördüğüne işaret eden Ekici, "Mesleğimiz fedakarlık isteyen, ağır şartlar altında çalışmayı gerektiren bir meslek. Kamuoyunu her zaman doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendirme görevini yerine getirmeye çalışan arkadaşlarımız, zor şartlara rağmen görevlerini özveriyle yapmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

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