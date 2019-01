10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"

Erzurum Valisi Okay Memiş, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Memiş, mesajında, 10 Ocak 1961 tarihinden beri ülkede her yıl Çalışan Gazeteciler Günü'nün kutlandığını anımsattı.



Büyük özveriyle, bazı bölgelerde ise her tehlikeyi göze alarak canları pahasına görevlerini sürdüren gazetecilerin bu anlamlı günlerinde sağlık, mutluluk ve başarı dileklerinde bulunan Memiş, mesajında şunları kaydetti:



"Demokrasimizin temel taşlarından olan basın, halkımızın haber alma özgürlüğünün en etkili aracıdır. Basın kuruluşları bu anlamda kurumlar ve bireyler arasında bilgi akışını sağlayarak, demokrasinin korunmasında önemli görev üstlenmektedir.

Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsız, objektif, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi erdemli değerleri içerisinde bulunduran ve önemli bir mesleği icra eden gazetecilerimiz, mesai mefhumu gözetmeksizin günün her saatinde ve zor şartlarda, sorumluluk duygusu içinde toplumumuzu bir taraftan gelişen olaylar karşısında aydınlatırken diğer taraftan da halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak, önemli kamu görevini yerine getirmektedirler."



Vali Memiş, basının kamuoyunun adeta gözü, dili, kulağı ve sesi olduğunu belirterek, tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

