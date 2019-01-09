10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Havza Belediye Murat İkiz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

Havza Belediye Murat İkiz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayınladı.



İkiz, mesajında, demokrasinin ve sağlıklı bir toplumun oluşumunda tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medyanın önemli yeri olduğuna işaret etti.



Medya sektöründe çalışan tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan gazetecilerin meslek etiği ve duyarlılığının büyük önem taşıdığını ifade eden İkiz, şunları kaydetti:



"Bu bilinçle hareket eden gazetecilerin, halkı bilinçlendirmek, bilgilendirmek için verdikleri mücadele her türlü takdirin üzerindedir. Gerçekleri araştıran, doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatan, evrensel meslek ilkelerine uyan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Halkın haber alma özgürlüğüne katkıda bulunan tüm basın mensuplarının başarılı bir yıl geçirmesini temenni ediyorum."

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