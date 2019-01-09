Adana
Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü
, Sarıçam
Belediye Başkanı Bilal Uludağ
ve Yüreğir
Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Hüseyin Sözlü, mesajında, basın kuruluşları ve gazetecilerin demokrasiyi kökleştiren bir unsur olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Türkçe düşünen, Türkçe yazan, demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarından olan gazetecilik mesleğini icra eden tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum.Görevi başında hayatını kaybeden gazetecilere Allah'tan rahmet diliyorum."
Bilal Uludağ da mesai saati gözetmeksizin çalışarak günlük olayları ve gelişmeleri takip eden gazetecilerin, kamuoyunu bilgilendirmede önemli bir yeri olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
"Büyük özveri ve fedakarlıkla çalışan gazeteciler, toplumun genel talep ve görüşlerini kamuoyuna aktarmak adına önemli bir işlev üstlenmektedir. Aynı zamanda ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi ve kalkınmasına da önemli katkılar sağlamaktadır. Yaptıkları görev gereği bir anlamda kamu hizmeti ifa eden değerli basın çalışanlarımızın ve ailelerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."
Mahmut Çelikcan ise, mesajında, "denetleyici güç" olarak da bilinen gazeteciliğin çağdaş yaşamın vazgeçilmez bir unsuru olduğunu vurgulayarak, "Kamuoyunu aydınlatmak adına büyük bir özveriyle çalışan arkadaşlarımızın gününü kutluyorum." ifadesini kullandı.