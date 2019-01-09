Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

1 saat önce

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ ve Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, System.String[]
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ ve Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hüseyin Sözlü, mesajında, basın kuruluşları ve gazetecilerin demokrasiyi kökleştiren bir unsur olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkçe düşünen, Türkçe yazan, demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarından olan gazetecilik mesleğini icra eden tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum.Görevi başında hayatını kaybeden gazetecilere Allah'tan rahmet diliyorum."

Bilal Uludağ da mesai saati gözetmeksizin çalışarak günlük olayları ve gelişmeleri takip eden gazetecilerin, kamuoyunu bilgilendirmede önemli bir yeri olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Büyük özveri ve fedakarlıkla çalışan gazeteciler, toplumun genel talep ve görüşlerini kamuoyuna aktarmak adına önemli bir işlev üstlenmektedir. Aynı zamanda ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi ve kalkınmasına da önemli katkılar sağlamaktadır. Yaptıkları görev gereği bir anlamda kamu hizmeti ifa eden değerli basın çalışanlarımızın ve ailelerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."

Mahmut Çelikcan ise, mesajında, "denetleyici güç" olarak da bilinen gazeteciliğin çağdaş yaşamın vazgeçilmez bir unsuru olduğunu vurgulayarak, "Kamuoyunu aydınlatmak adına büyük bir özveriyle çalışan arkadaşlarımızın gününü kutluyorum." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:42 Kaynak: AA

Hüseyin Sözlü, Gazeteciler Günü, Güncel
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