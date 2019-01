10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, Sivas Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yüksel Demirgil, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksu, mesajında, halkın gelişmelerden zamanında ve objektif bir şekilde haberdar olmasını sağlayan, gece gündüz demeden her türlü zor şartlarda çalışmayı ilke edinerek ve hiçbir zaman yılmadan, usanmadan görevlerini ifa eden basın camiasını, her zaman takdir ettiklerini belirtti.



Bugüne kadar görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden basın çalışanlarını rahmetle anan Aksu, "Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin ve şehrimizin sorunlarını kamuoyuna aktaran ve sorunların çözümünde önerileriyle kamuoyunun daha sağlıklı şekilde bilgilenmesine yardımcı olan, büyük bir gayretle mesai mefhumu gözetmeden çalışan fedakar gazetecilerimize, ülkemize ve Sivas'a katkılarından ötürü teşekkürlerimi sunuyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.



SESOB Başkanı Beşir Köksal da gece gündüz demeden fedakarca çalışan gazetecilerin toplumu bilgilendirme ve ülke gündemine katkıda bulunma adına zor şartlarda görev yaptığına işaret etti.



Basının demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu, hayatın birçok alanında bilgiye ulaşıp sunmaya çalıştığını vurgulayan Köksal, şunları kaydetti:



"Gazetecilik, esnaf teşkilatımızı, halkımızı ve kamuoyunu bilgilendirmek adına mesai kavramı gözetmeksizin haber peşinde koşarak zor şartlarda ve sorumluluk duygusu içinde objektif haberler ile halkın bilgilendirilmesini sağlayan, diğer taraftan da vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini dile getiren bir meslektir. Kamuoyunu aydınlatmak için her ortamda, her koşulda, sorumluluk duygusu içinde, toplumun haber alma özgürlüğü adına görevlerini yerine getiren yazılı, görsel ve işitsel medya çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."



Sivas Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yüksel Demirgil ise Sivas basınının kentin ülke ve dünya gündemine taşınmasında önemli bir yapı taşı olduğunu vurguladı.



Zor şartlar altında görevlerini yapan, halkı bilgilendiren, kamuoyu oluşmasını sağlayan basının, evrensel meslek ilkeleri ışığında görevini ifa etmesi, objektif ve doğru haber yapmasının demokrasi açısından büyük önem taşıdığını aktaran Demirgil, "Bu duygu ve düşüncelerle, çalışmalarımızda büyük desteğini aldığımız basınımıza teşekkürlerimi sunar, ilkeli ve objektif bir anlayışla devam edeceğine inandığım çalışmalarında başarılar diler, tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarım." açıklamasında bulundu.

