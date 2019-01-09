Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

1 saat önce

Hatay Valisi Rahmi Doğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Hatay Valisi Rahmi Doğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Doğan, mesajında, basın sektörü çalışanlarının haklarını düzenleyen Basın İş Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 1961 yılından bu yana 10 Ocak gününün "Çalışan Gazeteciler Günü" olarak kutlandığını hatırlattı.

Tarafsız, özgür ve basın ahlak kurallarına uyan bir medyanın toplumsal gelişmenin sağlanmasında önemli bir rolü olduğunu vurgulayan Doğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İletişim hızı ve buna bağlı olarak etkileşim sürecinin belirleyici olduğu dünyamızda medya gücü, insanlara haber ve bilgi akışı sağlamanın hala en önemli araçlarından biridir. Her anlamda objektif ve doğru bilgiye daha kısa sürede ulaşma ihtiyacının artmış olması, basının sorumluluğunu daha da artırmıştır. Keza gelişen anlık durum ve olaylar karşısında toplumsal dinamiklerin zamanında vereceği refleks ve doğru sosyal tepkiler hayati derecede önem kazanmıştır.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir' ilkesinden hareketle her şart altında çalışmalarını sorumluluk bilinci içerisinde sürdüren tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:03 Kaynak: AA

Politika
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