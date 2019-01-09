10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar ve Hizmet-İş Sendikası Niğde Şube Başkanı Gökhan Demircioğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar ve Hizmet-İş Sendikası Niğde Şube Başkanı Gökhan Demircioğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Milletvekili Ergun basının toplumun ortak sesi olduğunu vurguladı.



Gazetecilerin, yaptıkları haber ve değerlendirmeler ile toplumu doğru bilinçlendirme sorumlulukları bulunduğunu belirten Ergun, "Yönetenler ile yönetilenler arasında köprü görevi gören, şehrimizin kültürel, sosyal ve ekonomik gelişiminde aktif olarak görev alıp emek harcayan tüm kıymetli basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, meslek hayatlarındaki başarılarının devamını dilerim." ifadelerini kullandı.



Belediye Başkanı Özkan da mesajında, gazeteciliğin fedakarlık ve sorumluluk isteyen, zor şartlarda yapılan önemli bir meslek olduğunu kaydetti.



Gazetecilerin mesai kavramı olmadan, halkı bilgilendirmek için mücadele verdiğine dikkati çeken Özkan, "Yaşanan olayların duyurulma konusunda hayatımızın parçalarından birisi olan medya kuruluşlarımız sorumluluklarının bilincinde katkılarını sürdürmektedirler. Bu düşüncelerle, basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, kendilerine başarılar diliyorum." açıklamasında bulundu.



Rektör Prof. Dr. Kar ise "Yayınladıkları haberlerle farklı görüşten insanların sesini duyuran gazeteciler, halkın doğru ve güvenilir şekilde aydınlanarak, olaylardan ve gelişmelerden haberdar olmasına katkı sunmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik eder, tarafsız ve ilkeli yayıncılık anlayışıyla ve büyük bir özveriyle sürdürdüğünüz çalışmalarınızda başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.



Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Demircioğlu da gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

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