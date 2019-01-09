Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

47 dakika önce

Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkmen, mesajında, doğru ve güvenilir haber yapma, objektif olma, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde barındıran bir mesleği icra eden gazetecilerin, aynı zamanda vatandaş ile devlet arasında köprü görevi gördüğüne vurgu yaptı.

Türkmen, mesajında şunları kaydetti:

"Fedakarca çalışarak halkın haber alma hakkını sağlayan ve toplumun genel talep ve görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevini üstlenen basın mensuplarımız bu yönüyle milletin duygularına tercüman, düşüncelerine ses olmaktadırlar. Özellikle 15 Temmuz'da milli irade ve demokrasimize karşı gerçekleştirilen hain darbe teşebbüsüne karşı basın mensuplarımızın, ülkesi ve milleti için ne kadar önemli bir görev icra ettiğine bütün dünya şahitlik etmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Basın bir milletin müşterek sesidir' ilkesinden yola çıkarak, çalışmalarını büyük bir özveriyle devam ettiren tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyor, saygı, sevgi ve selamlarımı iletiyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:23 Kaynak: AA

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