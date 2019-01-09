Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

38 dakika önce

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ve Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, System.String[]
AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ve Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Açıkgöz, mesajında, gazetecilerin kamuoyu yararına önemli bir görev ifa ettiğini belirtti.


Açıkgöz, mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Nevşehir'in huzuru ve düzeninin korunması, ilimizin en iyi şekilde tanıtılması, eğitim, sağlık, turizm, tarım alanlarında kamu kurumlarındaki hizmetlerin anlatılması, dünyaya tanıtılması ve daha birçok alanda bizlere destek olan, yol gösteren siz değerli basın mensupları arkadaşlarımıza gösterdiğiniz üstün gayretten dolayı çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın doğru bilgi alması için canla başla çalışarak, mesleğini en iyi şekilde icra eden gazetecilerimize bu kutlu görevlerinde başarılar diliyorum."

Ürgüp Belediye Başkanı Yıldız da gazetecilerin mesleklerini, çeşitli zorluklara göğüs gererek sürdürdüğünü vurguladı.


Basın mensuplarının, yaşanan gelişmeler karşısında mesai mefhumu gözetmeden çalıştığını belirten Yıldız, "Gazeteciler, ilimiz ve ülkemizdeki gelişmeler konusunda halkımızı bilgilendirerek, vatandaşlarımızla devlet arasında iletişimi sağlayıp, kültürel, sosyal ve ekonomik gelişimimizde etkin rol üstlenmektedir. Doğru, ilkeli ve objektif görev anlayışıyla kamuoyunu bilgilendiren basın mensuplarımızın gününü kutlarım." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:30 Kaynak: AA

Ürgüp, Nevşehir, Gazeteciler Günü, Politika
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