AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz
ve Ürgüp
Belediye Başkanı Fahri Yıldız
, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Açıkgöz, mesajında, gazetecilerin kamuoyu yararına önemli bir görev ifa ettiğini belirtti.
Açıkgöz, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Nevşehir'in huzuru ve düzeninin korunması, ilimizin en iyi şekilde tanıtılması, eğitim, sağlık, turizm, tarım alanlarında kamu kurumlarındaki hizmetlerin anlatılması, dünyaya tanıtılması ve daha birçok alanda bizlere destek olan, yol gösteren siz değerli basın mensupları arkadaşlarımıza gösterdiğiniz üstün gayretten dolayı çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın doğru bilgi alması için canla başla çalışarak, mesleğini en iyi şekilde icra eden gazetecilerimize bu kutlu görevlerinde başarılar diliyorum."
Ürgüp Belediye Başkanı Yıldız
da gazetecilerin mesleklerini, çeşitli zorluklara göğüs gererek sürdürdüğünü vurguladı.
Basın mensuplarının, yaşanan gelişmeler karşısında mesai mefhumu gözetmeden çalıştığını belirten Yıldız, "Gazeteciler, ilimiz ve ülkemizdeki gelişmeler konusunda halkımızı bilgilendirerek, vatandaşlarımızla devlet arasında iletişimi sağlayıp, kültürel, sosyal ve ekonomik gelişimimizde etkin rol üstlenmektedir. Doğru, ilkeli ve objektif görev anlayışıyla kamuoyunu bilgilendiren basın mensuplarımızın gününü kutlarım." ifadelerini kullandı.