10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Saygılı, mesajında, gazetecilerin, gücünü kamuoyundan alan, kamuoyunu bilgilendirme, vatandaşların haber alma hakkını ilkeli ve sorumlu gazetecilik anlayışıyla yerine getirme gibi birçok önemli görevi üstlendiğini belirtti.



Bilgi çağında basının öneminin daha da arttığını vurgulayan Saygılı, şunları kaydetti:



"Gelişen teknoloji ve çağa ayak uyduran Türk basını, bugün yazılı ve görsel boyutunun yanı sıra sanal ortamda da memnuniyetle takip ettiğimiz bir gelişme kaydetmektedir. Hiç kuşkusuz ki Türk basınının geldiği düzeyde, basın çalışanlarının fedakarca gösterdikleri gayretlerin büyük payı bulunmaktadır. Doğru, ilkeli ve objektif görev anlayışı ile kamuoyunu ülke ve dünya gerçekleriyle buluşturan basın, toplumu bilgilendirmeye, bilinçlendirmeye, araştırmaya ve doğru sonuçlara ulaşmaya yönlendirmektedir. Meslek ahlakı, bilinci ve gayreti içinde çalışan tüm gazetecilerimizi bu anlamda tebrik ediyorum."

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