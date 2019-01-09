10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Mustafa Çalış, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Serkan Tok, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Mustafa Çalış, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Serkan Tok, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.



Rektör Çalış, mesajında, gazetecilerin kamuoyunu ilgilendiren sorunların çözümünde önemli rol üstlendiğini kaydetti.



Basının, milletin vicdanın sesi olduğunu belirten Çalış, şunları aktardı:



"Tarafsız, özgür ve ilkeli bir şekilde görevini yürüten, milletimizin ve devletimizin hassasiyetlerini ön planda tutan, basın etik kurallarına bağlı basın, toplumun kalkınması ve gelişimine de katkı vermektedir. O yüzden basınsız ve medyasız bir toplum düşünülemez. Biz basınımızı ve medyamızı önemsiyor ve sürekli yanlarında olmaya çalışıyoruz."



AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da gazetecilerin mesai kavramı gözetmeden, toplumun doğru bilgilendirilmesi adına büyük bir çaba gösterdiğini kaydetti.



MHP İl Başkanı Serkan Tok da basın kuruluşlarında görev yapan gazetecilerin, toplumun çıkarlarını göz önünde bulundurarak, halkın doğru haber alma özgürlüğü yolunda hizmet etmek gibi büyük bir görevi üstlendiğini aktardı.



Öte yandan, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Nuh Naci Yazgan (NNY) Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy da yayımladıkları mesajda, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Bahçeli'nin Gündeme Getirdiği Ruh Sağlığı Yasası: Nüfusun 6'da 1'ine Tanı Konulabilir

MHP'nin Ruh Sağlığı Yasası Teklifinin Detayları Ortaya Çıktı

Son Dakika! Fransa'da Savaş Uçağı Radardan Kayboldu

Pazarın Zam Şampiyonu Yine Soğan Oldu