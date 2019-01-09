Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

1 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, System.String[]
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Atilla mesajında, gazetecilerin halkı bilgilendirmek için verdiği mücadelenin her türlü takdirin üzerinde olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin ve bölgemizin kalkınmasına, gelişmesine büyük katkıda bulunan gazetecilerin toplumsal statüsünün güçlendirilmesi toplumun yararınadır. Demokratik kültürümüzün en önemli parçalarından birisi olan medya kuruluşlarımızın sorumluluklarının bilincinde olarak, hem demokrasimizin gelişmesine hem de birlik ve beraberliğimizin pekişmesine katkılarını sürdürmektedir. Bu duygularla tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, kendilerine çalışma hayatlarında başarı diliyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:14 Kaynak: AA

Diyarbakır, Gazeteciler Günü, Güncel
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