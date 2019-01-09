10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Atilla mesajında, gazetecilerin halkı bilgilendirmek için verdiği mücadelenin her türlü takdirin üzerinde olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:



"Ülkemizin ve bölgemizin kalkınmasına, gelişmesine büyük katkıda bulunan gazetecilerin toplumsal statüsünün güçlendirilmesi toplumun yararınadır. Demokratik kültürümüzün en önemli parçalarından birisi olan medya kuruluşlarımızın sorumluluklarının bilincinde olarak, hem demokrasimizin gelişmesine hem de birlik ve beraberliğimizin pekişmesine katkılarını sürdürmektedir. Bu duygularla tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, kendilerine çalışma hayatlarında başarı diliyorum."

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