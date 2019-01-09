10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
1 saat önce
Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
Ilgın
Belediye Başkanı Mehmet Karahan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
Karahan, mesajında, gazetecilik mesleğinin çağın en zor mesleklerinden bir tanesi olduğunu kaydetti.
İletişim teknolojisinin gelişmesiyle birlikte toplumların haber alma ihtiyacının karşılanmasında ve aydınlanmasında önemli bir rol üstlenen basının, yelpazesini genişletmiş, tek yönlü bilgi paylaşımını karşılıklı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına dönüştürdüğünü belirten Karahan, şöyle devam etti:
"Bizler mesai arkadaşı olarak gördüğümüz gazetecilerin her zaman yanındayız. Doğru ve güvenilir haber yapma, objektif olma, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde barındıran basın ilkelerine tabi olarak mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, insanları hızlı ve sağlıklı bilgilerle buluşturmak için özveri ile çalışmaktadırlar. Bu özellikleri ile gazeteciler mutlak haber kaynağı olarak kamuoyunun ve toplumun vazgeçilmez unsurları arasına girmiştir. Bizler mesai arkadaşı olarak gördüğümüz gazetecilerin her zaman yanındayız. İlçemizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine gündeme taşıdıkları konularla katkı sağlayan değerli basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:23 Kaynak: AA
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