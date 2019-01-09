Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

1 saat önce

Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, System.String[]
Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Karahan, mesajında, gazetecilik mesleğinin çağın en zor mesleklerinden bir tanesi olduğunu kaydetti.

İletişim teknolojisinin gelişmesiyle birlikte toplumların haber alma ihtiyacının karşılanmasında ve aydınlanmasında önemli bir rol üstlenen basının, yelpazesini genişletmiş, tek yönlü bilgi paylaşımını karşılıklı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına dönüştürdüğünü belirten Karahan, şöyle devam etti:

"Bizler mesai arkadaşı olarak gördüğümüz gazetecilerin her zaman yanındayız. Doğru ve güvenilir haber yapma, objektif olma, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde barındıran basın ilkelerine tabi olarak mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, insanları hızlı ve sağlıklı bilgilerle buluşturmak için özveri ile çalışmaktadırlar. Bu özellikleri ile gazeteciler mutlak haber kaynağı olarak kamuoyunun ve toplumun vazgeçilmez unsurları arasına girmiştir. Bizler mesai arkadaşı olarak gördüğümüz gazetecilerin her zaman yanındayız. İlçemizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine gündeme taşıdıkları konularla katkı sağlayan değerli basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:23 Kaynak: AA

Ilgın, Gazeteciler Günü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Fransa'da Savaş Uçağı Radardan Kayboldu Pazarın Zam Şampiyonu Yine Soğan Oldu

Tekirdağ'daki Faciada Ölen Aynı Aileden 8 Kişi, Gözyaşlarıyla Uğurlandı Otizmli Öğrenciye Şiddet Uyguladığı İddia Edilen Öğretmen, Görevinden Uzaklaştırıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 17:54:43. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]