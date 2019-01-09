AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya
, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Özkaya, mesajında, basının demokratik ülkelerin vazgeçilmez unsurlarından bir tanesi olduğunu kaydetti.
Tarafsız, doğru, ilkeli ve objektif görev anlayışı ile kamuoyunu ülke ve dünya gerçekleriyle buluşturan basın; toplumsal kalkınmanın, toplumsal hafızanın gelişmesinde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Özkaya, şöyle devam etti:
"Günümüzde teknolojik ilerleme ile basın ve medyanın önemi daha da artmış, sosyal medya başta olmak üzere haber alma noktasında birçok yenilik yaşanmıştır. Türkiye
, en yeni iletişim teknolojileri olan sosyal medya ve internet gazeteciliği konularında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almaktadır.
Geçmişte Türkiye, vesayet odaklarından ve onların medya aracılığıyla demokrasiyi, hukuku, seçilmiş hükümetleri baskı altına alma çabalarından çok çekmiştir. Bugün ise, içinden geçtiğimiz tüm zorlu süreçlerde vatanına milletine sahip çıkan basın mensupları Türk milletinin bir kez daha yüzünü ağartmış, ülkemizin demokrasi standartlarının artmasına, kalkınmasına, güçlenmesine büyük katkı sağlamıştır.
Haberdar etme misyonunu yerine getirmek için her şartta gece gündüz demeden görevleri peşinde koşan gazetecilerimizin verdiği mücadele her türlü takdirin üzerindedir.
Bu düşüncelerle; basın ahlak ve meslek ilkelerine bağlı olarak, bu işe emek ve gönül veren değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, görevi başında hayatlarını kaybeden basın çalışanlarını rahmetle anarak, tüm basın mensuplarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum."