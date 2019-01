10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ile siyasi parti ve meslek örgütü temsilcileri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Milletvekili Ceylan, mesajında, gazetecilerin toplumun gözü, kulağı ve dili olduklarına dikkati çekerek, basın mensuplarının toplumun haber alma, haberdar olma, bilgilendirilmesi ve bilinçlenmesi yönünde gece gündüz her türlü ağır şartlar altında çalışarak kutsal bir görevi yerine getirdiğini vurguladı.



Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında hem ulusal hem de yerel basının milletin yanında durduğuna işaret eden Ceylan, "Basın yayın kuruluşlarımızın ve çalışanlarının kutsal bir görevi yerine getirdiklerine olan inancım tamdır. Türk basını, 15 Temmuz'da olduğu gibi ülkemize ve milletimize dönük oynanan kötü niyetli her oyunun karşısında tavrını ortaya koyup, gerçekleri milletimize duyurmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.



10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik eden Ceylan, görevlerini yaparken yaşamlarını yitiren basın şehitlerini de saygıyla andığını belirtti.



CHP Çorum Milletvekili Köse



Milletvekili Köse de aradan geçen 58 yıl sonra bugün, medya ve basın yayın alanına bakıldığında basın emekçilerinin ekonomik, sosyal haklarını kaybettiklerini, çalışma koşullarının giderek ağırlaştığını gördüklerini anlattı.



Özgür, tarafsız, objektif, kişi hak ve hürriyetine saygı gösteren ve bu ilke ve değerler doğrultusunda görevini icra eden gazetecilerin toplumun hem vicdanı hem de kalkınması için en etkili unsur olduğunun altını çizen Köse, "Ülkemizin her köşesinde, görevini layıkıyla yerine getiren, toplumun sesi olan, tüm olumsuz koşullara rağmen görevlerini yerine getiren başta Çorum'da ki değerli basın mensuplarımız olmak üzere tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor ve başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.



CHP Çorum İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, CHP Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erol Karadaş ve Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür de mesajlarında, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

