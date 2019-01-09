10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Öztürk, mesajında, toplumun haber alma ihtiyacını karşılamak için çalışan gazetecilerin kutsal bir görevi yerine getirdiğini ifade etti.



Halkın taleplerine öncülük eden gazetecilerin her anlamda kamuoyunun gözü kulağı olduğunu ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:



"Ülkemizin ve şehrimizin gelişimi, vatandaşların bilgilendirilip bilinçlendirilmesi, kamuoyunda gerekli hassasiyetlerin oluşturulmasında basınımızın çok önemli katkıları olmuştur ve olmaya da devam edecektir.Toplumun aydınlatılması, bilinçlendirilmesi, halkın talep ve beklentilerinin kamuoyuna iletilmesi, kentimizin tanıtılması gibi pek çok konuda önemli bir kamu görevi üstlenen yerel ve ulusal basınımızın, bundan sonra da aynı özveriyle görevini yerine getireceğine inanıyor, tüm basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, sağlık ve başarılar diliyorum."

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