AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey
, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Mesajında, gazeteciliğin günümüzün en önemli meslekleri arasında olduğunu belirten Canbey, basının, bilgi paylaşımının ve demokrasinin en önemli unsurlarından biri olduğunu ifade etti.
Basının, ifade özgürlüğünün temini ve vatandaşların taleplerinin doğru yansıtılması anlamında önem arz ettiğini aktaran Canbey, şunları kaydetti:
"Basının bu kıymetli işlevlerinden dolayıdır ki gazetecilik günümüzün en önemli meslekleri arasındadır. Gazetecilik, demokratik kurum ve kuramlarıyla var olan bir toplumun en önemli dinamiklerinin başında gelir. Toplumların bilinçlenmesinde, kilometre taşını gazeteciler oluşturur. Gazeteciler, toplumun sadece bilinçlenmesine katkıda bulunmaz, aynı zamanda birlik ve beraberliğin tesis edilmesine de hatırı sayılır bir katkı sunarlar. Yaptıkları her haberin, ülkelerinin kalkınmasına fayda sağlayacağı bilinci ile hareket ederler. Gazetecilik mesleği, büyük bir fedakarlık isteyen, tarafsızlık ve dürüstlük temelleri üzerine kurulu bir meslektir. Zor şartlarda çalışarak önemli görevleri ifa eden gazetecilerimizin çalışma şartlarını kolaylaştırmak ve onlara gerekli desteği sağlamak toplum olarak hepimizin görevidir."
Hükümetin yıpranma payını devreye sokmasının, çalışan gazetecilerin özlük haklarına hatırı sayılır bir katkı sunduğunu belirten Canbey, şöyle devam etti:
"Özellikle Basın İlan Kurumu
aracılığı ile resmi ilan alan gazetelerde görev yapan gazetecilere yönelik sağlanan bir takım maddi imkanlar da bir nebze olsun bu mesleği icra edenlere bir nefes olmuştur.
Gerek Milli Mücadele'de, gerek 15 Temmuz hain darbe girişiminde milli birlik ve beraberlik duygularına hitap ederek direnişin sesi olan basınımızın değerli temsilcilerini tebrik ediyorum. Görevine sadece bir haberci refleksi ile yaklaşmayıp, vatanına, milletine, devletine, bayrağına canı gönülden bağlı her vatandaşın göstereceği duyarlılığı göstererek, gerektiğinde canını bile vermekten kaçınmayan başta şehit gazetecilerimize ve hayatta olmayan tüm gazetecilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Toplumsal sorunların dile getirilmesinde, Basın Ahlak Prensipleri doğrultusunda hareket ederek, yıkıcı bir üslup yerine yapıcı bir dil ile ülkemizin kalkınmasına katkı sunan; doğru, doğrudan, ilkeli ve özverili şekilde mesleğini icra eden Tüm Gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' nü kutluyor, kendilerine sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yaşam diliyorum."