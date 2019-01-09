Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

50 dakika önce

AK Parti'nin Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin, Anadolu Ajansı (AA) Sivas Bürosu'nu ziyaret ederek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

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AK Parti'nin Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin, Anadolu Ajansı (AA) Sivas Bürosu'nu ziyaret ederek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Bilgin, ziyarette, AA'nın önemli bir misyon üstlendiğini, yurt içi ve dışında geniş bir coğrafyada hizmet verdiğini söyledi.

AA'nın özellikle mazlumların sesinin dünyaya duyurulması noktasında çok başarılı işlere imza attığına dikkati çeken Bilgin, "AA, zulme uğrayan coğrafyaların sesinin dünyaya duyurulmasında çok önemli görevler yürütüyor. Orta Doğu başta olmak üzere zulme uğrayan halkların yer aldığı birçok noktada Anadolu Ajansı gerçekleri dünyaya duyurmaktadır." dedi.

Bilgin, AA'nın tarafsız ve objektif yayın politikasıyla örnek teşkil ettiğini belirterek, bu vesileyle tüm AA çalışanlarının ve basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladığını dile getirdi.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere de değinen Bilgin, özelikle seçime 45 gün kala çok daha yoğun bir tempoda çalışacaklarını ifade etti.

AA Sivas Büro Sorumlusu Başmuhabir Önder Felek de Bilgin'e ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarete, Merkez İlçe Başkanı Tarık Eminoğlu da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:52 Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Sivas, Gazeteciler Günü, Güncel
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