Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

44 dakika önce

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ustaoğlu, mesajında, gazeteciliğin halkın doğru haber alma ve bilgi edinme hakkını sağladığını, bu nedenle son derece önemli bir görevi yerine getirdiğini belirtti.

Kitle iletişim araçlarının hayatın her alanında bulunduğuna işaret eden Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Gazetecilik mesleğinin ne ölçüde meşakkatli bir meslek olduğu anlaşılmaktadır. Tüm bu zorluklara rağmen vazifesini yine de fedakarca icra eden gazetecileri tebrik eder ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en samimi duygularımla kutlarım. Doğru, prensipli ve objektif görev anlayışı ile kamuoyunu ülke ve dünya realitesiyle buluşturan basın, toplumu bilgilendirmeye, bilinçlendirmeye, araştırmaya ve doğru neticeler elde etmeye yönlendirmektedir. Görevini yaparken hukukun evrensel standartlarından sapmaması, meslek ahlakına riayet etmesi, kişi haklarına, özel hayata özen göstermesi, devletimizin ve milletimizin yüce menfaatlerini gözeterek yayın yapması, gazeteciliğin en önemli mesuliyetlerindendir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:56 Kaynak: AA

Trabzon, Gazeteciler Günü, Politika
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