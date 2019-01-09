10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Karabük Valisi Fuat Gürel, Belediye Başkanı Rafet Vergili ve Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Belediye Başkanı Rafet Vergili ve Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Gürel, mesajında, demokrasi kültürünün en önemli halkalarından biri olan haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracının bağımsız basın olduğunu belirtti.



Tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi birçok ulvi değeri içinde barındıran gazetecilik mesleğinin, toplumun sorun ve beklentileriyle duygu ve düşüncelerine tercüman olarak, kamuoyu oluşturması göreviyle de ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel gelişimin ana unsurlarından biri olduğunu ifade eden Gürel, şunları kaydetti:



"Bu önemli görevin ifasında fedakarca çalışan başta Karabükümüzün sesini tüm dünyaya duyuran yerel gazete, dergi, TV ve radyolar ile ulusal ajanslarımızın temsilcileri olmak üzere basın ve yayın kuruluşlarımızın çok değerli çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor; görevi başında şehit olmuş ve ebediyete irtihal etmiş gazetecilerimizi rahmetle anıyor, tüm basın çalışanlarına sevdikleriyle beraber sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."



Karabük Belediye Başkanı Vergili



Vergili de gazeteciliğin, insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok önemli bir misyonu içerdiğini ifade etti.



Bu önemli misyonu yerine getirmek için her şartta görevleri peşinde koşan gazetecilerin, mesai gözetmeksizin halkı bilinçlendirmek için verdiği mücadelenin her türlü takdirin üzerinde olduğunu aktaran Vergili, şu ifadelere yer verdi:



"Basın mensubu arkadaşlarımızın hep yanında olduk ve bundan sonraki süreçte de yanlarında olmaya devam edeceğiz. Karşılıklı güven ve saygı çerçevesinde bölgemizdeki basın mensubu arkadaşlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm zor şartlarda, son derece özverili bir şekilde gayret göstererek, kendi etik değerlerini titizlikle takip eden, tarafsız habercilik unsurlarını göz önünde bulunduran gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."



KBÜ Rektörü Polat



KBÜ Rektörü Polat da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.



Kamuoyunu basın meslek ilkeleri çerçevesinde doğru ve tarafsız bir şekilde bilgilendiren gazetecilerin, çağdaş yaşamın vazgeçilmez bir unsuru olduğunu vurgulayan Polat, şunları kaydetti:



"Bundan dolayı gazetecilik, günümüzün en önemli mesleklerinin başında gelmektedir. Ülkemizin ve ilimizin sorunlarını kamuoyuna aktaran, doğru haber verme, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran, önemli bir mesleği icra eden tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en samimi duygularımla kutluyor ve görevlerinde başarılar diliyorum."

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