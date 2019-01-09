Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

39 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin 2002 sonrasında elde ettiği kazanımlarla medya alanının ciddi büyüme gösterdiğini, basın özgürlüğü alanının da haksız, yanlı ve manipülatif değerlendirmeleri boşa çıkaracak şekilde genişletildiğini bildirdi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin 2002 sonrasında elde ettiği kazanımlarla medya alanının ciddi büyüme gösterdiğini, basın özgürlüğü alanının da haksız, yanlı ve manipülatif değerlendirmeleri boşa çıkaracak şekilde genişletildiğini bildirdi.

Altun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, kamuoyunun haber alma ihtiyacını toplumsal sorumluluk ilkeleriyle karşılamanın "gazeteciliğin olmazsa olmazları" arasında yer aldığını belirtti.

Her şart altında demokratik değerleri koruyan, kişilik haklarına saygı gösteren ve toplum yararını gözeten yayınlarla halkın doğru bilgilenmesine katkı sunmanın, bu mesleğin temel saiki olduğunu vurgulayan Altun, son yıllarda bölgesel ve küresel alanda önemli aktör haline gelen Türkiye'nin, her alanda olduğu gibi demokrasinin vazgeçilmez unsuru medyada da çeşitliliğe sahip, özgürlükçü bir ortamın oluşması yönünde önemli aşamalar katettiğini vurguladı.

Altun, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin 2002 sonrasında elde ettiği kazanımlarla medya alanı ciddi büyüme gösterirken, basın özgürlüğü alanı da haksız, yanlı ve manipülatif değerlendirmeleri boşa çıkaracak şekilde genişletilmiştir. Bu ortamın sunduğu imkanlarla ulusal, bölgesel ve küresel gelişmeleri yakından takip etmek ve bunları kamuoyuna doğru mesajlarla aktarmak daha kritik hale gelmiştir.
Mesleki sorumluluk bilinciyle, karşılaştıkları tüm zorluklara rağmen fedakarlık ve özveri içinde görevlerini yerine getirmeye çalışan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum."

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak ilkeli, sorumlu ve objektif yayıncılık anlayışıyla faaliyet gösteren tüm basın mensuplarının her alanda destekçisi olacaklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:00 Kaynak: AA

Fahrettin Altun, Türkiye, Gazeteciler Günü, Güncel
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