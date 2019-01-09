Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Özsoy, mesajında, gazetecilerin sorumlu ve fedakarca görev yaptığını belirtti.
FETÖ terör örgütünce 15 Temmuz'da hain darbe girişiminin yaşandığı gece darbeye medyanın milletle birlikte karşı durduğunu ifade eden Özsoy, şunları kaydetti:
"Ülkemiz, medya alanında kapsamlı bir değişime, yenilenmeye ihtiyaç duymaktadır. Özgürlüklerden çalışma koşullarına, mesleki standartlardan yasal düzenlemelere kadar bir dizi yenilik, geniş katılımlı çalıştaylar dizisi ile belirlenmeli ve uygulamaya konulmalıdır. Meslektaşlarımız yazdıkları yazılar ve yaptıkları haberler konusunda uzun yıllar hep özgür olma mücadelesi vermişlerdir. Özellikle bu durumun sona erdirilmesi ve basın özgürlüğünün gerçek anlamda sağlanması için özgürlükçü bir basın ve meslek yasasına ihtiyaç duyuyoruz."
Özsoy, basın mensuplarının "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutladı.