Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

39 dakika önce

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle mesaj yayımladı.

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Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle mesaj yayımladı.

Nayir, mesajında, değerli basın mensuplarının ve çalışanlarının gününü tebrik etti.

Hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basının, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında geldiğini vurgulayan Nayir, "Güçlü bir demokrasi, hukuk sistemi, şeffaf ve demokrat bir toplum oluşmasının yolu da güçlü basından geçmektedir.
Basın meslek ilkelerine uygun, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, tarafsız ve objektif yayıncılık anlayışı, toplumda basına güveni artırmasının yanında, kamuoyunun yanlış bilgilendirilerek yönlendirilmesinin önüne geçecektir." ifadelerini kullandı.

Nayir, toplumsal değerlere saygılı, sorumluluk bilinci içinde, tarafsız anlayışla görevini yerine getiren basının, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çok önemli bir toplumsal görevi, zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin, büyük bir özveri içinde yerine getiren değerli basın çalışanlarımızın yaptıkları çalışmalar takdirle karşılanmaktadır.
Bu duygu ve düşüncelerle basın çalışanlarının haklarını düzenleyen yasanın yürürlüğe girişinin yıl dönümü olan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde tüm basınımıza başarılar diliyor, ebediyete intikal etmiş kıymetli basın çalışanlarımızı da şükran ve rahmetle anıyor, bu vesileyle yazılı, görsel ve işitsel basınımızın bütün çalışanlarına sevgi ve selamlarımı sunarım."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:00 Kaynak: AA

Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya, Gazeteciler Günü, Politika, Güncel
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