Denizli
Valisi Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan
ve Denizli Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Osman Nuri Boyacı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
nedeniyle mesaj yayımladılar.
Vali Karahan, basın çalışanlarının haklarını düzenleyen 212 sayılı kanunun 10 Ocak 1961'de yürürlüğe girdiğini hatırlattığı mesajında, basın mensuplarının demokratik bir toplumun en başta gelen haklarından olan doğru ve tarafsız haber alma özgürlüğünü sağlayarak çok önemli bir görevi icra ettiklerini belirtti.
Günümüz dünyasında iletişim ve haberleşme alanlarında yaşanan hızlı gelişim ve dönüşüm ile birlikte bilgiye ve habere erişim kanallarının arttığını ve hızlandığını dile getiren Karahan, şunları ifade etti:
"Gazetecilik mesleği, kamuoyunu aydınlatmak için günün her saatinde haber peşinde koşarak zor şartlar altında ve sorumluluk duygusu içinde toplumumuzu gelişen olaylar karşısında aydınlatırken diğer taraftan da vatandaşımızın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir kamu görevini yerine getirmektedir. Teknolojik gelişmelerle birlikte ulaşmış olduğumuz bilgi çağında bilgi kirliliğinin de yaşanıyor olması kaçınılmaz hale gelmektedir. Doğru, ilkeli ve objektif görev anlayışıyla, her türlü sıkıntı ve zorluğa karşı büyük bir özveriyle mesleklerini icra eden gazeteci arkadaşlarımızın meslek etiğini her şeyin üstünde tutması ve kişilik haklarına saygılı habercilik anlayışını benimsemesi günümüzde daha da önem kazanır hale gelmiştir."
Başkan Zolan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, mesai mefhumu gözetmeden halkın bilgi alma özgürlüğü adına çalışan basın mensuplarının demokrasinin en önemli unsurlarından biri olduğunu belirtti.
Demokratik toplumlarda yasama, yürütme ve yargıdan sonra gelen en önemli gücün medya olduğunu ifade eden Zolan, "Düşünce ve vicdan hürriyetinin kurumsallaşmasında, demokrasinin gelişiminde basın kuruluşları ve çalışanları önemli bir rol oynamaktadır. Vatandaşlarımızın doğru, tarafsız ve gerçek bilgilerle gelişmeleri öğrenmesi, kamu ve kamuoyunun en önemli ihtiyacı ve sağlıklı demokrasilerin olmazsa olmazıdır." dedi.
"Gazeteciler, 1961'den daha iyi haklara sahip değil"
Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı da mesajında, basın mensuplarının 10 Ocak 1961'den daha iyi haklara sahip olmadığını belirterek, medya sektörünün ekonomik açıdan zor bir dönemden geçtiğini kaydetti. Türkiye
'de medya alanında kapsamlı bir değişime ve yenilenmeye ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Boyacı, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle çözüm bekleyen sorunlarımızı kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Çünkü sektörümüzde yaşanan sorunların bir an önce çözümlenmesi, demokrasimizin gelişmesi açısından büyük önem taşımaktadır." diye konuştu.