Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

58 dakika önce

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gümrükçüoğlu, mesajında, halkın sağlıklı haber alabilmesi ve olayları farklı açıdan yorumlayabilmeleri için basın özgürlüğünün önemine işaret etti.

Şeffaf ve demokratik bir toplumu yaşatan en önemli unsurlardan birinin özgür ve tarafsız basının varlığı olduğuna dikkati çeken Gümrükçüoğlu, şunları kaydetti:

"Basın çalışanları, mesleklerinin gereğini yerine getirmek için yeri gelince canını ortaya koyarak görev yaparken sorunlarının çözülmesi, hak ettikleri hayat standartlarına kavuşmaları görevlerini daha iyi yapmalarını sağlayacak önemli adımlardır. Basının görevini yaparken hukukun evrensel ilkelerinden sapmaması ve kişi haklarına saygıyı asla ihmal etmemesi gerekmektedir. Doğru haber verme, tarafsızlık, özel hayata saygı, basın ve basın çalışanları için yol gösterici değerler olmalıdır. Trabzon basını günümüze kadar basın ilkelerini her zaman ön planda tutarak kamuoyunu bilgilendirdiği gibi bundan sonra da aynı anlayıştan asla ödün vermeyecektir. Ayrıca 15 Temmuz gecesi yaşanan hain kalkışma sırası ve sonrasında şehrimiz basın mensuplarının tutum ve davranışları tüm ülkemize örnek olarak göğsümüzü kabartmıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:07 Kaynak: AA

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