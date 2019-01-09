Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

12 dakika önce

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, System.String[]
Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.


Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Uygulama Restoranı'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Orbay, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Orbay, basının ülkelerin kalkınmasında, gelişmesinde, demokratik hayatın oluşmasında büyük önemi olduğunu vurgulayarak, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Amasya'da yerelden ulusala haber taşıyan emekçi gazeteci arkadaşlarımızla birlikte olduk. Bilindiği gibi ülkelerin gelişmesinde basın emekçilerinin çok büyük önemi vardır. Çünkü onlar halkın sesi, gözü ve kulağı olmaktadır. Tüm basın emekçilerinin günlerini tebrik ediyor, başarılarının devamının diliyorum." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:19 Kaynak: AA

Amasya, Gazeteciler Günü, Güncel
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