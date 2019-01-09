Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

1 saat önce

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, System.String[]
Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ay, mesajında, gazetecilik mesleğinin ağır sorumluluğu olduğunu ve mensuplarının fedakarlık ve özveri ile çalıştığını belirtti.

Gazeteciliğin, fedakarlık isteyen zor şartlarda icra edilen önemli bir meslek olduğunu aktaran Ay, şunları kaydetti:

"Hak ve sorumluluk bilincinin güçlenmesinde, demokrasi kültürünün gelişmesinde, sağlıklı bir toplum düzeninin inşasında gazetecilerin rolü oldukça büyüktür. Özel hayatlarını ikinci plana koyan, toplumu bilgilendirme, bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma amacıyla gelişen olay ve durumlara farklı gözlerle bakan gazeteciler, mesleğin onurunu en üst seviyelere taşımaktadır. Bu nedenle fedakarca çalışan basın mensuplarımızın çalışma şartlarını kolaylaştırmak, onlara gereken desteği ve katkıyı sağlamak, toplum olarak hepimizin görevidir."

Ay, yaptıkları görev gereği bir anlamda kamu hizmeti ifa eden tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:38 Kaynak: AA

Mustafa Dursun, Düzce, Gazeteciler Günü, Güncel
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