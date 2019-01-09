Düzce Belediye Başkanı Dursun
Ay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ay, mesajında, gazetecilik mesleğinin ağır sorumluluğu olduğunu ve mensuplarının fedakarlık ve özveri ile çalıştığını belirtti.
Gazeteciliğin, fedakarlık isteyen zor şartlarda icra edilen önemli bir meslek olduğunu aktaran Ay, şunları kaydetti:
"Hak ve sorumluluk bilincinin güçlenmesinde, demokrasi kültürünün gelişmesinde, sağlıklı bir toplum düzeninin inşasında gazetecilerin rolü oldukça büyüktür. Özel hayatlarını ikinci plana koyan, toplumu bilgilendirme, bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma amacıyla gelişen olay ve durumlara farklı gözlerle bakan gazeteciler, mesleğin onurunu en üst seviyelere taşımaktadır. Bu nedenle fedakarca çalışan basın mensuplarımızın çalışma şartlarını kolaylaştırmak, onlara gereken desteği ve katkıyı sağlamak, toplum olarak hepimizin görevidir."
Ay, yaptıkları görev gereği bir anlamda kamu hizmeti ifa eden tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.