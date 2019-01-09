Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

19 dakika önce

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü yayımladığı mesajla kutladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, System.String[]
Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü yayımladığı mesajla kutladı.

Akmurat, mesajında, gazetecilerin hayatın her alanında kamuoyunu doğru, tarafsız ve objektif bir şekilde bilgilendirmek adına önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

Zor şartlar altında çalışan basın mensuplarının canları pahasına gece-gündüz demeden meslek aşkı ile büyük bir emek ortaya koyduklarına işaret eden Akmurat, mesajında şunları kaydetti:

"Basın bugün olduğu gibi milli mücadele yıllarında da milli birliğin ve beraberliğin sağlanmasında, düşman işgaline karşı ülkenin sesi olmuştur. 15 Temmuz'daki darbe girişiminde de milletimizin gözü, kulağı ve sesi olan basın, gücünü bir kez daha ortaya koymuştur. Bu vesileyle öncelikle görevlerini yaparken yaşamlarını kaybeden basın emekçilerini saygı ve minnetle anarken, tüm basın çalışanlarımızın da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü yürekten kutlarım."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:46 Kaynak: AA

İhsan Akmurat, Baskil, Gazeteciler Günü, Politika
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