Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

12 dakika önce

Sivas Valisi Salih Ayhan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

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Sivas Valisi Salih Ayhan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bir lokantada düzenlenen programda konuşan Ayhan, gazetecilerin toplumun hızlı, doğru, tarafsız haber alma hakkını temin etmek adına mesai mefhumu gözetmeksizin özveri ile çalıştığını söyledi.

Gazetecilerin kurumlar ile bireyler arasında köprü görevi üstlendiğini dile getiren Ayhan, Sivas'ın gelişmesi ve tanınması adına özveriyle sahada olduklarını belirtti.

Gazeteciliğin kamuoyu adına denetim yapan ve fedakarca çalışan bir meslek grubu olduğunu anlatan Ayhan, şunları kaydetti:

"Gerçekten fiziki anlamda yoğun emek sarf edilen bir meslek. Zor şartlarda çalışıyorsunuz, onu görebiliyoruz, yaşayabiliyoruz. Belki biz planlı bir şekilde bir yerden bir yere geçerken, siz o haberi nasıl yetiştirebiliriz, nasıl vatandaşa hızlı şekilde ulaştırabiliriz, bunun mücadelesini veriyorsunuz. Mesleğinizin fedakarlığını tartışmaya, konuşmaya hiç gerek yok. Herkesin kalemini Sivas'ın menfaatleri için, Sivas'ın geleceği için kullandığını biliyorum. Sivas ile ilgili ortak paydaları, ortak menfaatleri, ortak cümleleri, kullanmak açısından nasıl çalıştığınızın farkındayız. Valilik olarak elimizden geldiği kadar yerel ve ulusal medyayı destekliyoruz, desteklemeye çalışacağız. Sivas'ın güzelliklerini, güzel haberleri, olumlu haberleri, Sivas'ın hak ve menfaatlerini, hep canlı ve diri tuttuğunuz için hepinize teşekkür ediyorum."

Kurumlarla işbirliği yapan ve yakın diyalog kuran basın mensuplarına teşekkür eden Ayhan, "Sizlerle Sivas'a hizmet etmek için koşa koşa hep beraber gideceğiz. İyi ki varsınız, bu vesileyle bir kez daha 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü kutluyorum." dedi.

Programa kentte görev yapan basın mensupları katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:52 Kaynak: AA

Salih Ayhan, Gazeteciler Günü, Sivas, Politika
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