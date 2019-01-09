Kütahya
Valisi Ömer Toraman, gazetelerin şehirlerin hafızaları olduğunu, gazetecilerin faaliyetlerinin taktir edilmesi gerektiğini bildirdi.
Toraman, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
münasebetiyle Kütahya'da görev yapan gazetecileri kentteki bir restoranda düzenlenen programında ağırladı.
Vali Toraman, burada yaptığı konuşmada, gazeteciliğin meşakkatli, zor ve özveri isteyen bir meslek olduğunu, meslek sevgisi olmayan bir kişinin gazetecilik yapamayacağını söyledi.
10 Ocak'ın, çalışan gazeteciler için önemli bir gün olduğunu belirten Toraman, şöyle konuştu:
"Emeklerinin takdir edilmesi gereken bir gün. Çabalarınızı, faaliyetlerinizi takdir ediyoruz. İşlerinizde başarılar, kolaylıklar diliyoruz. İnşallah bu faaliyetleri yürütürken aynı samimiyeti, aynı iş birliğini ve aynı sıcaklığı bizim tarafımızdan da göreceğinizi ifade etmek istiyorum. Karşılıklı iyi niyet, samimiyetle, istişare ile birbirimize destek olarak, Kütahyamızda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, aydınlatılması için faaliyetlerinizi en iyi şekilde sürdürmeniz için elimizden gelen desteği vereceğiz."
Konuşmanın ardından Vali Toraman, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.