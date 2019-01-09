Erenler
Belediye Başkanı Cavit Öztürk
, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Öztürk, mesajında, ülkenin geleceği ve milletin menfaatleri doğrultusunda halkın sesi olan basın mensuplarının doğru, tarafsız şekilde bütün hakkaniyeti ortaya koyarak, halkın haber alma hakkını sağladığını belirtti.
Basının, halkın talep ve görüşlerini etik kurallar çerçevesinde kamuoyuna yansıtma görevini üstlenerek toplumun vicdanına ses olduğunu vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:
"Halkın gözü, kulağı, sesi olarak görevini zaman mefhumu gözetmeksizin büyük özveriyle yerine getiren yerel basın temsilcilerimiz başta olmak üzere mesleğine gönül veren tüm basın mensubu arkadaşlarımızın bu duygu ve düşüncelerle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."