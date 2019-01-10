Kırıkkale
Valisi Yunus Sezer
ve AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Sezer mesajında, iletişim ve buna bağlı olarak etkileşim sürecinin belirleyici olduğu günümüzde gazeteciliğin, insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir misyon içerdiğini belirtti.
Bu önemli misyonu yerine getirmek için her türlü şartta görevlerini yerine getiren gazetecilerin, mesai saati gözetmeksizin vatandaşları bilinçlendirmek ve her konuda haberdar etmek için verdikleri mücadelenin takdire şayan olduğunu ifade eden Sezer, şunları kaydetti:
"Bugün vesilesiyle oluşacak farkındalıkla beraber, toplumun gözü, kulağı ve sesi olmaya çalışan, bizlerle mesai arkadaşlığı yaparak sunulan hizmetlerin, yaptığımız çalışmaların doğru ve hızlı bir şekilde kamuoyuna aktarılmasını sağlayan, bizlere destek olan gazeteci arkadaşlarımızın meslek sorunlarına dikkat çekilerek çözüme kavuştuğu bir gün olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerimle, basınımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, basın ahlak ve meslek ilkelerine bağlı olarak, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesinde büyük rol üstlenen değerli basın mensuplarımıza sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini temenni ederim."
AK Parti İl Başkanı Dağdelen de gazetecilik mesleğinin özveri ve çok özen gerektiren ulvi bir meslek olduğuna işaret ederek, milletin ortak sesi, kamuoyunun vicdanı ve bilgi akışının en önemli unsurları olan gazeteciler ve gazetecilik mesleğinin kendileri için çok değerli olduğunu aktardı.
Özellikle kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirilmesinde basın mensuplarına çok büyük görev ve sorumluluk düştüğüne dikkati çeken Dağdelen, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"İlkeli, doğru ve tarafsız bir şekilde çalışarak halkın haber alma hakkını sağlayan ve toplumun genel talep ve görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevini üstlenen, vatandaş ile yönetim arasında köprü vazifesi gören basın mensuplarımız bu yönüyle milletin duygularına tercüman olmaktadırlar. Basın, günümüzde internet medyası ve sosyal medya ile yelpazesini genişletmiş, tek yönlü bilgi paylaşımından, çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaşmıştır. Bu vesileyle ilimizde halkımızın gözü kulağı olan, ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışı ile görev yapan tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyor, milletimizin ortak sesi olmanın ötesinde, kamuoyunun vicdanını temsil eden tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü içtenlikle kutluyorum."