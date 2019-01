TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Muhammet Balta , demokrasinin vazgeçilmez unsurları ve temel taşlarından olan basının her zaman ve her yerde doğru, tarafsız, ilkeli haber vererek, objektif davranarak haber alma özgürlüğünü sağlayan en etkili araç olduğunu bildirdi.Balta, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini ilke edinmiş tarafsız ve özgür basının, demokratik, şeffaf ve gelişmiş devletlerin önemli güçlerinden biri olduğunu belirtti.Demokrasinin vazgeçilmez unsurları ve temel taşlarından olan basının her zaman ve her yerde doğru, tarafsız, ilkeli haber vererek, objektif davranarak haber alma özgürlüğünü sağlayan en etkili araç olduğunu vurgulayan Balta, sürekli kendini yenileyerek daha kaliteli hizmet anlayışı doğrultusunda çalışan, kamuoyu ve kamu arasında köprü kuran, kamuoyunun nabzını tutan, ülkenin gelişen ve güçlenen demokrasisine önemli katkıları olan basının görevini büyük gayretler sarf ederek yerine getirdiğine dikkati çekti.Balta, medyanın bağımsızlığının en iyi biçimde sağlanması için hukuki düzenlemeler kadar, basın kuruluşlarının ve çalışanlarının meslek ahlakına, tarafsızlık ilkesine uymalarının, başkalarının hak ve özgürlüklerine saygıyı esas almaları ve toplumsal sorumluluğu göz önünde bulundurmalarının da önemli olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:"Son yıllarda sosyal medyanın haber akışındaki hız ve kamuoyu üzerindeki etkisi giderek artmaktadır. Bu dikkate alındığında, bu mecra aracılığıyla kamuoyunun yanıltılmasının, hak ve özgürlüklere yönelik ihlallerin nasıl önüne geçilebileceği meselesi günümüz dünyasında halen çözüm aranan konular arasındadır. Demokratikleşme ve şeffaflaşma politikalarında kilit rol oynayan basınımızın meslek ahlakına, tarafsızlık ilkesine, kişi hak ve özgürlüklerine saygı göstermesi, eleştirilerinde yapıcı bir tutum sergilemesi, vatandaşlarımızın haber alma ve bilgi edinme ihtiyacının da doğru biçimde karşılanmasına vesile olacaktır. Bu düşüncelerle tüm medya mensuplarımızın bu özel gününde yanında olduğumuzu belirtmek isterim. Zorlu ve meşakkatli görevlerinde tüm gazetecilere başarılar dileyerek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarım."