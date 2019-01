Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu , gazeteciliğin çağın en dinamik mesleği olduğunu belirtti.Sarıalioğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini ilke edinmiş tarafsız ve özgür basının, demokratik ve gelişmiş devletlerin önemli güçlerinden biri olduğunu vurguladı.Gazeteciliğin çağın en dinamik mesleği olduğunun altını çizen Sarıalioğlu, şu değerlendirmede bulundu:"Gazeteci, kamuoyunu aydınlatmak için günün her saatinde haber peşinde koşarak sorumluluk duygusu içinde toplumu gelişen olaylar karşısında bilgilendirmektedir. İçinde bulundukları şart ya da koşullar ne olursa olsun görevleri peşinde koşan gazetecilerimizin düzenli bir mesai kavramı olmadan, halkı bilgilendirmek için verdiği mücadele her türlü takdirin üzerindedir. Bilgi aktarımının yanı sıra yeri geldiğinde yöremizin, bölgemizin, ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine de katkıda bulunan gazetecilerin toplumsal statüsünün güçlendirilmesi toplumun da yararınadır."Sarıalioğlu, demokratik kültürün en önemli unsurlarından biri olan medya kuruluşlarının, sorumluluklarının bilincinde hem demokrasinin gelişmesine hem de birlik ve beraberliğin pekişmesine katkılarını sürdürdüğünü aktararak, tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.