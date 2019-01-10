Bayburt
Valisi Ali Hamza Pehlivan
, basın, yayın ve medya mensuplarının Çalışan Gazeteciler Günü
'nü tebrik etti.
Pehlivan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, gazeteciliğin toplumun doğru, açık ve tarafsız şekilde bilgi edinme gereksinimini karşılayan, kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve yerinde sunulmasını sağlayan, katılımcı ve çoğulcu demokrasinin sürdürülebilirliği için sorumluluklar üstlenen önemli bir meslek dalı olduğunu ifade etti.
Bu meslek dalını ayakta tutanların ise emektar gazeteciler olduğunu belirten Vali Pehlivan, teknolojinin gelişmesine bağlı olarak basın ve iletişim kanallarında yaşanan çeşitliliğin dünyanın her yanından anlık bilgi edinme imkanı doğurduğuna, bu etkinliğin sürekli hale gelmesini sağladığına dikkati çekti.
Pehlivan, medya faaliyetlerinin bu bakımdan toplumun her kesimini yakından ilgilendiren bir hal aldığına vurgu yaparak, şunları kaydetti:
"Bu bağlamda basın mensuplarının mesleki sorumluluk ilkeleriyle hareket etmesi, basın sektörü için olduğu kadar toplumsal fayda ve huzurlu ortamın sürdürülebilirliği açısından da ziyadesiyle önemlidir. Bu tarihi sorumluluğa uygun olarak bilgi birikimi ve tecrübesinden güç alarak özveriyle görev yapan, meslek etiği ve sorumlu habercilik anlayışıyla hareket eden, mesleğini yaparken yeri geldiğinde canını feda etmeyi dahi göze alabilen bütün emektar basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, sağlıklı, huzurlu ve başarılı yarınlar temenni ediyorum."