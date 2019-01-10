Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

1 saat önce

Ağrı Valisi Süleyman Elban, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Ağrı Valisi Süleyman Elban, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Elban mesajında, çağın dinamik mesleklerinden biri olan gazeteciliğin ideal manada haberin doğrusunu insanlara ulaşmasını sağlamak gibi anlamlı bir misyonu içerdiğini ifade etti.

İletişim çağının hayatın her noktasına sirayet ettiği günümüzde gazetecelerin bu anlayışla görev yaptığını anlatan Elban, şunları kaydetti:

"Tarafsız ve evrensel normlara uygun ilkeler çerçevesinde yayıncılık yaparak kamuoyunu aydınlatan, bu yolda her an haber peşinde koşan basın çalışanları, halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak kamusal bir görevi yerine getirmektedir.
Bu duygu ve düşüncelerle, ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi ve kalkınmasına gündeme taşıdıkları konularla katkı sağlayan değerli basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, tüm basın çalışanlarına sevgi ve saygılarımı sunarım."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:47 Kaynak: AA

Süleyman Elban, Ağrı, Gazeteciler Günü, Politika
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